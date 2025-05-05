Футбол
5 мая, 11:15

Орлов: «Спартак» должен оставить Станковича»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен сохранить свой пост по итогам сезона.

«Спартак» потерял очки в Воронеже. Все по делу. Литвинов и Денисов, увы, подвели команду в ряде игр. Теперь красно-белые сосредоточатся на Кубке. Будущее Станковича? Считаю, «Спартаку» нужно его сохранить. Да, весной москвичи допускают осечки, но все равно — серб оживил команду. «Спартак» симпатично играет, претендует на победу в Кубке. Зачем же его убирать? К чему эти шараханья? Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей, это не повод с ним расставаться. Положительная динамика видна невооруженным глазом», — сказал Орлов.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.«Нужно признать: Соболев — герой матча. А Глушенков...» Орлов — о победе «Зенита», Станковиче и Личке

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место. 46-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Борис Игоревич

    Каждый раз умные люди говорят свиньям - дайте шанс, не говняйте сразу дело на корню, ав сложились именно в этот проект, а за сезон маловероятно что-то сделать. В ответ несется как обычно - самоуверенные хрюки : сами знаем, без вас разберемся ( в этих комментариях - ровно тоже) в итоге - визг УБИРАЙСО! затмевает все, тупое руководство идёт на поводу у не менее тупых сектантов и увольняет очередного "тренеришку".. Ну дальше - новые десятки миллионов на чудо футболистов очередных, с новым спасителем.. Ну, и очередной обсер. И так по кругу, год за годом. Мясные олухи, вы за один Кубок и одно чемпионство отдали уже под миллиард евро, а ещё чё то на Питер хрюкаете.. Посмешище!!

    06.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Верните Газаева!!!

    05.05.2025

  • Darkman79

    Ну собственно Каррера и Пилипчук были в чемпионском сезоне таким тандемом,как показали дальнейшие события,Каррера как тренер оказался никакой

    05.05.2025

  • спас

    П.С. Орлов дожил до 80 лет, уже дожил. А ты еще попробуй это сделать, не факт что получится, в таком как он здравии. Он до сих пор известный медийный и человек. Заслужено. Прежде чем хаять подумай о вечном.

    05.05.2025

  • SpartakSirius

    Зенит должен продлить Серёжу Семака

    05.05.2025

  • спас

    Вот интересно вам можно то, что другим нельзя? Видно бумеранг пришел и диагноз подвержден...

    05.05.2025

  • Vadson

    можно и так ставить вопрос, однако факты вещь упрямая и, как правильно заметил ksv-65, каким бы он слабым не был, но результаты у него имели место. Возможно, это в большей степени заслуга команды, как говорят "злые языки", и в бОльшей степени здесь сыграл роль ассистент из Бразилии, но здесь тоже нужно суметь собрать команду людей, которые компенсируют качества, которых самому не хватает). И спасибо на добром слове)

    05.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Недоумок, очередное пророчество?)))

    05.05.2025

  • ksv-65

    Когда был Семак футболистом, он был играл в ЦСКА, Рубине и Зените,был чемпионом, а также капитан сборной России, получил бронзовую медаль в ЕВРО 2008 год..Вот если бы в ЦСКА стал тренером Семак, то он бы тоже стал чемпионом..а возможно и стал бы чемпионом в Рубине..

    05.05.2025

  • ksv-65

    А почему в Зените не было чемпионов у этих ТРЕНЕРОВ, как Манчини, Луческу, Виллаш-Боаш, с 2016 - 2018 годы...У всех этих тренеров были в ГАЗПРОМе, а вот отсюда и приехал Семак С.Б.

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Если честно то Станкович какой-то отбитый на всю голову бычара, ему бы в тренеры Краснодара, на свинью он не похож!

    05.05.2025

  • frunt 2

    Станкович лучше всех обнимается после матчей.

    05.05.2025

  • Семён Фадеич

    Свинья и есть свинья.

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    У дяди Гены нет шенгена Вот такая вот проблема У Парижа и у Вены Нет такого дяди Гены У дяди Гены нет шенгена Грустит Париж, скучает Вена Но для Гены не проблема У него всё tutto bene А-а-а-а-а У-у-у-у-у Е-е-е-е-е Охуенно А-а-а-а-а У-у-у-у-у Е-е-е-е-е Охуенно Гена, Гена, no проблема Море, море по колено Гена, Гена, no проблема Море, море по колено

    05.05.2025

  • Семён Фадеич

    Пост вылитой мясной скотобазы. Говноклуп, с быдлоскотами болелами типа. Старым пердуном деда иди своего называй, ушлёпок.

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я думаю с таким подбором игроков как у Зенита и Дюковым в РФС и вы глубокоуважаемый Вадсон станете Лучшим Тренером России и победителем Чемпионата страны! А вот Семака перевести в Спартак и посмотрим, на его профпригодность!

    05.05.2025

  • Vadson

    вспоминая его внезапный прыжок из Ференцвароша в Спартак, можем вполне ожидать чего то подобного. Там он тоже вроде как был неплох, выиграл чемпионат имени одной команды, но пролетел везде, где только можно. Лично я уважусь к нему с уважением, однако это все еще заготовка тренера, а не мэтр. Есть разница... и да, я понимаю, что монстр тренер такую себе мотивацию будет иметь к переходу в Спартак, однако, на рынке есть уже готовые тренировать, а не учиться тренировать. То, чем в общем то был занят и Абаскаль, ежели быть честным с собой. А ежели оставлять Станковича, то уже ждать его роста и, как следствие, роста команды с ним, на что рукамиводители Спартака маловероятно согласятся. В этом плане хороший пример тот же Семак в Питере. Вспомните, как он переходил и какая печаль-уныние было от его первых сезонов. Помню, самое популярное высказывание было про "пришел в Зенит и делает из него Уфу". Короче, вариантов много, будем посмотреть.

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    С таким составом исполнителей так бездарно обсераться! Я за совмещение Станковича в Зените и Спартаке!

    05.05.2025

  • Dreamlike

    Гиена Орлов догрызает труп свиней

    05.05.2025

  • Саша

    Дайте опыта тренерской работы набраться Станковичу. Он ещё начинающий тренер и бронзой покрыться не успел. Спартак - хороший полигон для отработки на практике любых идей, которые возникнут в голове Станковича. А потом возникнут возможности у Станковича возглавить что-то более топовое в Мире футбола.

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ещё вернуть Дзюбу, Соболева и Джикию!

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Согласен с Геной! Станкович вернул нам наш горячо любимый Спартак!

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я сам очень переживаю за Спартак! Пусть будет наш, я не против. Только это не гарантирует результат) Карпин, Старков, Черчесов, Алейничев. В тренере конечно не менее 50 процентов успеха, но вот кроме тренера должна быть систематическая работа в клубе. Надеюсь, что она сейчас начала вестись должным образом. Результат в виде череды побед обязательно придёт. Шарахаться сейчас совсем не нужно. Может быть я ошибаюсь, и нужно немедленно ставить Стаса и будет нам всем счастье....

    05.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Орлов: «Спартак» должен оставить Станковича»!!! Это же очевидно!!! Гена Орлов Спартаку плохого не посоветует!!!

    05.05.2025

  • ABF

    Он предлагает, как и я тоже, взять нормального российского тренера, а не всякую хрень типа Тедеску, Ваноли, Абаскаля, Станковича, да и Каррера что-то тоже нигде не блещет! А еще можно вспомнить Якина, Лаудрупа и хрен ещё знае кого!

    05.05.2025

  • NF

    Колыма всё ближе...

    05.05.2025

  • NF

    Ну раз Орлов настаивает)...

    05.05.2025

  • wam

    Без Орлова ну никак.

    05.05.2025

  • Андрей Недобрый

    У тушинских цель на это сезон-выгодно продать Угальде летом.. А дальше.. А дальше хрен его знает что будет, так далеко они не загадывают..

    05.05.2025

  • dinela

    Старый пердун,а с чего ты решил,что мы его менять будем?Сумятицу и раздрай вносишь в наши ряды?

    05.05.2025

  • Белый Медведь

    Даже долото и стамеска не помогут сделать из деревянных Буратин нормальных игроков. ))))

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я сам себе не отвечаю, зачем мне это? За 20 лет были качественные футболисты, ты должен об этом знать. В нынешнем Спартаке много качественных игроков? Я же твоё мнение спросил, как умного человека.

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Ну, во-первых, ты почему-то отвечаешь сам себе. Зачем? А во-вторых, что главнее, кто с о ВТОРЫМ практически бюджетом не давал ЛУКОЙЛУ приобретать в течение 20 лет качественных футболистов? The end!

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чем-то ты мне напоминаешь Спринта). Ну да ладно, твоё мнение не ново и имеет право на жизнь.Подавляющее большинство выигранных трофеев за последние 20 лет было завоевано с нашими ГТ. Только, при этом, в обойме должны быть качественные футболисты. Много их сейчас есть в Спартаке?

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Продолжаю -ВСЕ УСПЕХИ коней, локо, бомжей и даже рубина в течение 20 лет СТРОИТЕЛЬСТВА (по твоей логике Спартака) достигнуты не с иностранцами-тренерами! Я не говорю, что Карпин или, допустим, Черчесов станут сразу драть других, но ОПЫТ приглашения Спартак тренеров- иностранцев себя НЕ ОПРАВДАЛ! Это -факты, а не эмоции.

    05.05.2025

  • allerc

    С точки зрения Зенита, конечно, лучше оставить)

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Со Станковичем нет такого прекрасного Спартаковского футбола. Все эти прекрасные: стеночки-забегания. Это даже Барселона взяла у Спартака 90-х. Да что там Барселона? А сборная Испании и ее тики-така, откуда? Ну конечно же, это Спартак. А со Станковичем, ну нет же.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Прости мою тупость))) Рад за тебя, что ты такой умный, но тебя почему-то не слышат. Единственное не понял (из-за чего, ты знаешь) - почему контракт именно на 3-4 года минимум? Чтобы опять в начале второго года сказать, что Валеру дерут все, кому не лень? Может быть 2-ух лет за глаза, а потом, если что не так пойдет, поставить Юрана? Он всегда так громко матом с тренерской зоны кричит - забавно)

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Ты туповат. Продолжаю ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДОЛЖЕНИЕ - .... и вот вчера Шалимов. .. Ставить нашего тренера, конкретно, Карпина и контракт на 3-4 года минимум. Пишу об этом пару лет минимум.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Слушай, я твой этот пост уже раз 10 читал на разных ветках. Ты что предлагаешь сам-то?

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    В Спартаке коллективный ротенберг! лукойл называется!

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Ты предложения понимаешь или только русские буквы знаешь? За 20 лет 10 ТРЕНЕРОВ-ИНОСТРАНЦЕВ, которые не тренировали и ДВУХ лет каждый! Только полгода надо, чтобы разобраться с тем, кого выгнать, а кого оставить! Вот Станкович с Хлусевичем вроде разобрался, а вчера бряк - Хлусевич спас Станковичу очко (в хорошем смысле этого слова)! Какой цикл строительства был у коней за эти 20 лет? У Локо (только последние годы чехарда, но результаты намного лучше, чем у Спартака), у бомжей? А результаты не сравнить! У Спартака "очередные" циклы строительства ПЕРМАНЕНТНЫ (для тебя - постоянны, раз ты про циклы говоришь)! Не нужны иностранные тренеры, если Станоковича порют никому неизвестные за пределами России Биджиев, Рахимов, Тедеев и вот вчера Шалимов.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Получается, что всегда нужен настрой? Тогда нужен тренер-мотиватор, и второй - тактик, который бы иногда подсказывал нюансы соперника. Перед матчем накачать хорошенько, используя свои ниточки, и вперёд. Нужны 7-8 Гоцуков и 3-4 технаря)))

    05.05.2025

  • kapran

    да ты горец Иван

    05.05.2025

  • igorlvov

    Пожилым не стоит хрень писать, в крайнем случаи свои мемуары! Тем более не советы свои придрковатые чужому клубу давать! Сами как нибудь разберёмся! Его коменты о из жизни бомжей я не комментирую! Это его право! А тут не надо!

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Хорошо, положим, что это бред. Смена тренера породит очередной цикл "строительства". Что вы предлагаете?

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Это - ПОЛНЫЙ БРЕД! Команда СТРОИТСЯ слышу в течение ДВАДЦАТИ ЛЕТ! Успехи случайны и мизерны! За эти 20 лет Спартак "строили", прости, Господи, ДЕСЯТЬ ИНОСТРАННЫХ тренеров! Все тот же "нулевой" цикл! За 20, ёпрст, мягко говоря, лет! Другие команды выигрывают трофеи, а Спартак строится, строится, строится,......,.....

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    какое, бл..дь, твое собачье (да, простят меня мои любимые собачата) бомжеорел дело?????!!!!!

    05.05.2025

  • Darkman79

    Ну вот так бывает,с прыгающим испанцем тоже были яркие матчи,а потом пшик,выигрыш у ЦСКА,Краснодара,Динамо и 2 поражения от Факела)Нужна стабильность,а ее ни один тренер не может дать,все надеются на какие то морально-волевые победы,а как только матч с аусайдером,нет настроя и все)

    05.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так никто Станковича увольнять и не собирается. Кроме разве что журналистов...

    05.05.2025

  • blue-white!

    В нынешнем сезоне уже нет, а так да...

    05.05.2025

  • blue-white!

    Все московские клубы и Краснодар теретические конкуренты Зенита. Вместо "может" правильно было бы вставить "рискует", тут косячнул...

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Здесь не могу с вами согласиться и вот почему: команда в этих 6 матчах играла как единый, хорошо работающий механизм. Прессинг впереди, коллективно защищались (даже Барко!), комбинации - короткие передачи, забегания, длинные передачи проходили (Угальде с Быками!). Угловые разыгрывали интересно! В общем - случайно слишком много всего сложилось. А потом вдруг бах! И всё пропало одновременно.....

    05.05.2025

  • а дедушка,что? уже в правление акционеров СПАРТАКА входит,да? без тебя,болезный,разберутся. без тебя...

    05.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    Если враг нас хвалит, значит мы делаем что-то не правильно.

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    Хммм. За первое предложение плюсанул... Потом пришлось убрать плюс, а то люди подумают - бухаем вместе, на одной лавочке. Какой второй сезон подряд без чемпионства оставить, ты о чём? Или ты, эксперт, прошлый сезон, обоссамшысь в Краснодаре на ленточке, телятам в личку (с маленькой буквы, не спутай) и зачислил? Ты с первомая отойти не могёшь, или уже 9му рад? :hugging: (Прочитав пару раз, вроде осилил твою логику... Но если так, слово "могёшь" хотя бы на "рискуешь", или чего подобное заменить трэба; а лучше прямо писать, что админресурс второй год не гарантирует шампиёнство, хотя, как ни крути, и так позор российского футбола чемпион действующий).

    05.05.2025

  • Совковский

    - "Как вам Станкович?.." - "Ах, оставьте!..."

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    Был уже, проходили. И не просто Ротенберг, а Ротенберг с Ротенбергихой. Хорош. Надо двигаться дальше.

    05.05.2025

  • Darkman79

    Не будет никаких результатов,на кураже выиграна серия матчей,и вернулся обычный Спартак последних лет,ни нападения,ни обороны,в полузащите два паса отдать не могут точно,только за счет неутомимого Маркиньоса иногда забивают,вот и все)

    05.05.2025

  • Андрей Кадулин

    В Спартаке нужен свой Ротенберг

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    "Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей..." Уууу, Геннадий Сергеевич, вон вы как разогнались. Собственно, это и есть ключевая фраза орлушиного вы-ра. Нет, уж, Гена, в финале кубка он вас, газпод, прямо таки обязан драть уже по накатанной, как и в чемпе. И вот тогда можно будет рассуждать об оставить.

    05.05.2025

  • qck1967

    Изначально выбор был странным. Можно было подписать Слишковича, и, не думаю, что он выдал бы худший результат. Ну, зафиналит Станкович с 4-го по 6-е. Это то, что ждали? Тогда, конечно, продлевать. У "Спартака" после паузы некие шансы на топ были, но гражданин тренер их бездарно профукал. P.S. Проигрывать Махачкале дома, так что ещё обсуждать? Это его уровень. Выше не будет. Или Лукойл выше и не хочет.

    05.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Орлов,в финал кубка выйдет не Станкович,а команда"Спартак".Видимо в силу возраста старикашка уже не понимает,что пишет не о боксе или теннисе,а о футболе..Грустно за таких"писателей"..

    05.05.2025

  • Jean4

    А если не выйдет в финал кубка?

    05.05.2025

  • AnTaras

    Кто конкурент? Динамо и Локо??? Смешно.

    05.05.2025

  • AnTaras

    Перечитал 2 раза. Слова "должен" не увидел.

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Ми не против )

    05.05.2025

  • Slim Tallers

    Так его и никто не собирается увольнять. До зимнего перерыва продержится в следующем сезоне. А вот какую динамику Орлов видит в игре Зенита?! Пока ещё ему не спустили методички насчёт Семака.

    05.05.2025

  • Ed71

    Оставить, нельзя уволить. Срочно продлить контракт, как с Абаскалем. Если серьезно: пока не будет системной работы в спортивном секторе, будет как в песне - «видно, в понедельник их мама родила».

    05.05.2025

  • спас

    Хамить пожилым плохая вещь, бумеранг бывает. Но не об этом, а про деменцию - это по каким признакам или из личного, сам или родственики?

    05.05.2025

  • 36

    Прочитал: "Спартак должен остановить Станковича"

    05.05.2025

  • ValeraK

    Только Черчесов не обронит честь Спартака и разовьёт успех!

    05.05.2025

  • Ю. Смеля

    Конечно не отставить, а оставить. И тогда можно с полной уверенностью говорить о том, что Спартак не будет под ногами у Зенита путаться.

    05.05.2025

  • ValeraK

    Только опыт и мудрость Станислава Черчесова помогут Спартаку очиститься от балласта!

    05.05.2025

  • ValeraK

    Нужен Черчесов!

    05.05.2025

  • ValeraK

    "Оставить в покое и назначить легендарного Станислава Черчесова!"

    05.05.2025

  • ksv-65

    РПЛ - это не Венгрия и не Сербия, как и Украина...В России в 90-х годов, были Спартак и Ротор или два года Алания и Спартак и ВСЁ!! Вот тогда приехали бы любые тренеры в Спартаке, любой Рыжий или Лысый. Помните Романцев, быстренько сбежал из Спартака в ПЯТЬДЕСЯТ лет!!!Вот в 21-ом веке, в РПЛ играют Зенит, Краснодар,Рубин,Спартак,ЦСКА,Динамо,Локо..Какие там тренеры, всякие Манчини,Романцевы, Рыжие, Деяны и тд.Если бы 2018-2019 году,у Зенита был бы на четвертом или пятом месте, Семак бы давненько ушёл, как и Манчини, а вот работает и пашет, настоящий тренер.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всегда с интересом слушаю Деяна до и после матчей. Может быть конечно я и пропустил что-то, но ни разу не слышал от него причин провала во второй части сезона. Никто не задавал ему вопросы: Деян, почему перестали напрочь забивать голы с игры, почему люди, которые рвали всех с общим счетом 19-2 вдруг перестали понимать друг друга впереди, почему оборона стала играть с ошибками, почему вы предпочитаете Максименко в старте, хотя статистика говорит о том, что вратарь про проценту отбитых ударов во второй части чемпионата замыкает 10-ку? Достаточно ограниченный круг вопросов, их немного. Хочется услышать ответы, но вряд ли мы их услышим. А вот слова Деяна про то, что мы научимся взламывать автобусы в первой части чемпионата я помню. Не очень то и научились. Теперь о том, чтобы оставить. Этот сезон можно взять за пристрелочный. Команда строится, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Во втором сезоне нам нужны результаты. Контракт с Деяном до 2026 лета...

    05.05.2025

  • Espa?ol

    Да бросьте! Станкович как тренер даже хуже Абаскаля, ему купили в отличии от А. всех кого он хотел, плюс разбавили игроками за кучу лямов! Состав то стал на порядок сильнее чем у А., а результат то такой же!! Так о каком продлении контракта или о том чтобы его оставить может идти речь! И самое главное когда менеджеры Спартака будут заботиться об усилении, а не о распили денег!

    05.05.2025

  • ValeraK

    Нужен Черчесов - он поможет взять долото!)

    05.05.2025

  • Palacios

    Нормальный аргумент, вытекающий из здравого смысла. За 20 лет чехарда к чему привела? Лучшего аргумента не придумать.

    05.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    В прошлом)? Если структура клуба, идеи, дармоеды, футболисты уровня (в лучшем случае "лучшей" лиги мира) будут оставаться в клубе, то смена тренера ничего не даст. Видимо поэтому и надо оставить, не менять шило на мыло

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Ну конечно надо оставить Станковича, а еще надо оставить Денисова, Литвинова, Пруцева, Игнатова, Хлусевича и тогда "Зенит" будет вольготно чемпионить на 101-ю , 102-ю и последующие свои годовщины.

    05.05.2025

  • Эрик Стейн

    Его нужно оставить, если манагеры не смогут найти стабильного тренера и будут выстраивать трансферную политику исходя из проблем состава...Станковича заменят 100%,если в начале следующего сезона снова подведёт команду не готовой и без точной основы.У него сейчас 2 подготовительных сезлна и оба провалены-команда совершенно не готова играть и без понимания состава)

    05.05.2025

  • kim-1965

    То есть, лишь по принципу - не надо часто менять тренеров? Похоже, это и впрям единственный аргумент. Но слабовато как-то...

    05.05.2025

  • kim-1965

    А зачем Спартаку тормозной тренер, когда есть свободные получше - тот же Карпин.

    05.05.2025

  • Den211

    Станковичу нужен хоть какой-то нормальный тренер в штаб чтоб научил его хотя бы просматривать матчи соперников и думать как строить свою игру ДО игр, а не после 1го тайма.

    05.05.2025

  • GGGARTH

    «Спартак» должен остановить Станковича!

    05.05.2025

  • Palacios

    Можно конечно за 20 лет еще 51 тренера поменять и всё по-новой. Гена здесь прав. Станковича нужно оставлять. Только лузеров необучамых из команды выпереть.

    05.05.2025

  • Леший

    Так Спартак при любом новом тренере то взбрыкивает, показывая хорошую игру, то опять сидит на ..опе ровно.

    05.05.2025

  • blue-white!

    Ясен хрен, оставить, как и Личку. Зачем хехемону лишние конкуренты, он и так второй сезон подряд может без чемпионства остаться...

    05.05.2025

  • Константин Кочеров

    Срочно ищем еще нового тренера:rofl:

    05.05.2025

  • hant64

    Да, Орлов прав - Станковича нужно оставить. На потеху остальным клубам РПЛ, но они будут довольны.

    05.05.2025

  • NRG

    Убедил,надо дать поработать.Поменять ряд игроков.С Хлусевичами,Денисовыми,Игнатовыми и прочими Летвиновыми чемпионами не стать никогда!

    05.05.2025

  • Северянин

    Согласен с этом вопросе с Геннадием Сергеевичем. Деяна надо оставлять. Да, иногда чудит с экспериментами, надеюсь это пройдет

    05.05.2025

  • meat58

    Не убедил . Оставлять только если возьмут кубок.

    05.05.2025

