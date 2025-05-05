Орлов: «Спартак» должен оставить Станковича»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен сохранить свой пост по итогам сезона.

«Спартак» потерял очки в Воронеже. Все по делу. Литвинов и Денисов, увы, подвели команду в ряде игр. Теперь красно-белые сосредоточатся на Кубке. Будущее Станковича? Считаю, «Спартаку» нужно его сохранить. Да, весной москвичи допускают осечки, но все равно — серб оживил команду. «Спартак» симпатично играет, претендует на победу в Кубке. Зачем же его убирать? К чему эти шараханья? Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей, это не повод с ним расставаться. Положительная динамика видна невооруженным глазом», — сказал Орлов.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место. 46-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года.