17 марта, 10:45

Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит ущербно»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Кому-то, может, нравится, что разбор медалей увеличился, больше стран получают призы. Но общий уровень и интерес спонсоров снизились. Сами зарубежные спортсмены понимают, что их победы полноценны не до конца. Уверены, что мнение спортсменов, спортивных чиновников приведет к восстановлению российских спортсменов», — сказал Нагорных «СЭ».

С 2022 года российские атлеты отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
В МОК признают допуск россиян с флагом и гимном на Паралимпиаду-2026
Фетисов — о допуске российских паралимпийцев: «Президент ПКР Рожков написал мне в 7 утра!»
Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде
Российской тяжелоатлетке Гусаловой отказали в визе для участия в чемпионате мира
Дегтярев сообщил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в декабре
Юрий Нагорных: «Российские игроки должны иметь шанс, это наша миссия»

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков по итогам матча с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

