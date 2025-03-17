Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит ущербно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Кому-то, может, нравится, что разбор медалей увеличился, больше стран получают призы. Но общий уровень и интерес спонсоров снизились. Сами зарубежные спортсмены понимают, что их победы полноценны не до конца. Уверены, что мнение спортсменов, спортивных чиновников приведет к восстановлению российских спортсменов», — сказал Нагорных «СЭ».

С 2022 года российские атлеты отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.