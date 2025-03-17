КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба. Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита» Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры. И рассмотрим неподобающее поведение хозяев — четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 43 очка.