Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 11:02

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков по итогам матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Фото ФК «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба. Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита» Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры. И рассмотрим неподобающее поведение хозяев — четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 43 очка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Какурин

    Сынок, не бросайся словами. Знаешь ли ты что такое Огаден? Харэре, Джиджига? Что про операцию Барракуда слышал? Спал ли ты с пистолетом и гранатой в постели? Видел ли как люди на танк с тяпками бросались? И это при температуре 40-45 градусов. Полгода я всё это наблюдал и пережил.. И если бы не кубинские солдаты не известно, чем все это закончилось бы. Это было в конце 77- начале 78 годов. А на счет СВО - мне уже не по возрасту, а вот сын , зять и внук там, и защищают такких как ты диванников . Так что приглуши понты. Хамло хохляцкое.

    26.03.2025

  • Garryk99

    ты то от СВО у бабки под юбкой спрятался, защитник х*ев...

    20.03.2025

  • zg

    Именно!А с берегов Невы как обычно завывания,что этот упырёк,НАШ судейка!

    18.03.2025

  • Nik

    прихвостни дюковские

    18.03.2025

  • Павел

    4 жк при таком судействе? Это неподобающее поведение игроков? В КДК совсем деньги закончились?

    18.03.2025

  • nekony

    Никогда, пока миром правят деньги. Кстати, у Зенита должно быть горчичников не меньше, чем у Спартака. Просто за одни и те же нарушения, одних сажали на ЖК. а другим всё сходило с рук.

    18.03.2025

  • muratov59

    эту похотливую дрянь григорьянца давно пора гнать пинками . У него после любого матча с участием Спартака раздуваются карманы, зато бомжи неприкасаемы. Венделу за оскорбительный жест один матч - любо дорого.

    17.03.2025

  • Андрей Какурин

    А я чо? Я ни чр.! Сразу в кустики? Да что там говорить. Трусливые и подленькие эти спартаковцы. Вся их суть в этом. Вот и вскрылась вся их гнилая сущность. Кто возьмет их в атаку. Есть хоть один на кого можно положиться? Они все сбегут и подставят своих товарищей и родственников. Как это противо жить рядом с такими. Хорошо что это вылезло во аремя проведенря СВО.Будем знать с км нельзя рядом находиться. Продадут с потрохами.

    17.03.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Зачем? Пусть порадуются убогие раз в 7,5 лет!!! Группа болел "Сталинца".

    17.03.2025

  • Микола Питерский

    Не знаю, я не видел. И что ты там на камеру кричала?

    17.03.2025

  • $амагонщиК

    Слово позор из литературного превратилось в оскорбление:grin:

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Только Зенит может привлечь КДК защищать свои "честь и достоинство". А самим слабо? Ну, в суд подать или открыть публичную дискуссию на тему "а нас-то за что?".

    17.03.2025

  • fell62

    макака знатная , даже я проснулся )))

    17.03.2025

  • fell62

    а ещё они кричали что то про армянский лаваш или дудук ...сложно определить )))

    17.03.2025

  • Tito88

    Вот это насмешило: ...неподобающее поведение команды, четыре жёлтые карточки у футболистов и две у официальных представителей." Ужос, ужос, когда такое было? Аж четыре карточки у футболистов, мама дарагая! Да ещё и две у рфициальных представителей, вообще загранью! Всё, занавес.

    17.03.2025

  • richardford

    Быдло должно быть поставленно на место-в клетку.

    17.03.2025

  • инок

    КДК может наказать Спартак за победу над Зенитом))

    17.03.2025

  • merniloskut

    То что бомжи позор это даже в детских садах знают!

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Свиньи - не народ

    17.03.2025

  • НВ

    Армянин совсем с катушек съехал?

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Позор орет про позор. Ромбоголовым самим не смешно?

    17.03.2025

  • 4rfv5tgb

    Даже если будут рассматривать этот инцидент, то зенит объяснит, что Энрике всю игру расисты провоцировали

    17.03.2025

  • Врн36

    при том, что это правда

    17.03.2025

  • игорь григоров

    1.А расизм, это только когда "беленькие" высказывают про "чёрненьких"? В обратную сторону это не расизм? 2. Чтобы правду про попрошаек не кричали на стадионах, "предлагаю" всем рты на входе через турникет стадонов, пластырем заклеивать! А то все матчи после Зенита будут без зрителей, можно сразу билеты не продавать! 3. Где там Семак ничью увидел, их возили весь матч!!! Спасибо балельщикам и "Спартаку" за полученное удовольствие!

    17.03.2025

  • 4rfv5tgb

    Почему никто из клубов не опротестовывает штраф за "ЗПРФ"? КДК так ни разу и не объяснил, что в этой фразе неприличного. Может хоть Спартак наберется смелости поспорить с КДК?

    17.03.2025

  • инок

    А Энрике за мат на камеру не хочет получить наказание?

    17.03.2025

  • Леший

    В целом согласен, но с одним дополнением. Сначала сам клуб с помощью стюардов и громкой связи должен попытаться пресечь безобразия. Потом с помощью видео- и аудиозаписей выявить оральщиков непотребщины, чтобы в дальнейшем пресечь их появление на стадионе. И это относится не только к Спартаку, но и ко всем клубам. А то получается, что клубы заигрывают с фанами, а потом получают штрафы, которые молча оплачивают. Вон на днях руководство Факела заявило, что аудиозапись трибун у них вообще не ведётся, т.к. этого не требуют футбольные нормы и какой-то приказ МВД. Ну и как тогда выявлять по FanID, что именно скандируют фаны?

    17.03.2025

  • Врн36

    А а макаку накажут, за матерное выражение в камеру. Или это ЗПРФ и они особенные их трогать нельзя. Сначала Семак предъявил факелу на всю страну, теперь эта макака тоже на всю страну. Фу позорники

    17.03.2025

  • инок

    Тогда-уж надо и Иванова наказать за плохое судейство.

    17.03.2025

  • vv12

    Будут наказывать Энрике, который своих же матом послал на камеру???

    17.03.2025

  • Андрей

    полностью согласен. получается, fun id не работает.

    17.03.2025

  • shpasic

    не понимаю, почему наказывают клуб? ввели FanID - так выясняйте, кто на каких местах скандировал оскорбительные кричалки и употреблял ненормативную лексику. а если не можете выяснить - то зачем нужен этот FanID? думаю, что и клуб должен поднять этот вопрос, а также самостоятельно найти виноватых болельщиков и предъявить им счёт.

    17.03.2025

  • spartsmen

    Не люблю оголтелых и отмороженных с матюками и петардами. Но, если эта кдк окажется на необитаемом острове, то проспонсирую доставку им просвирок и дистиллированной воды - пусть ни в чём себе не отказывают, кушают от пуза.

    17.03.2025

  • spartsmen

    так всех и штрафуют. уже давно.

    17.03.2025

  • Nik

    ваш фануйди не работает, судьи все матчи проваливают при зарплате в 200тыс., полный бардак в РФС, кричалку про позор придумали сами болельщики зенита... ЧТО ЕЩЕ ВАМ НАДО?

    17.03.2025

  • Ydim

    Так на всех стадионах кричат про зенит. Как всех будете наказывать?

    17.03.2025

  • Ящик

    почему кдк не наказал Мантуана за расизм в сторону игрока Факела?

    17.03.2025

  • Федот

    Петицию Российских болельщиков. об изгнании из нашего, российского футбола, григорьянца и его подельников, подпишу первым! задолбал этот ара!

    17.03.2025

  • Микола Питерский

    Болельщиков? Сомневаюсь. Накажут клуб. как всегда

    17.03.2025

  • olc

    Ну в КДК праздник, деньги поперли, уже бухгалтерия премии насчитывает.

    17.03.2025

  • zg

    Особенно вымораживает по карточкам!Барриос уже на 10ой минуте должен был ее грести за срыв атаки!КаДэКа не хочет штрафануть Иванова за ущербное судейство?!

    17.03.2025

  • zg

    Когда ж уже прикроют этих поганых "побирушек"!

    17.03.2025

    • Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит ущербно»

    Губерниев: «Спартаку» нужно сохранить Мартинса, он просто землю роет!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости