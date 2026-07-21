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Сегодня, 15:20

Александр Плющенко: «Разочаровало, что сокомандники Роналду по сборной после вылета не подошли к нему»

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» назвал главное разочарование чемпионата мира-2026.

«Что разочаровало? То, как сокомандники Роналду по сборной Португалии после вылета не подошли, не обняли, ничего не сказали — никто. Мол, братан, Криш, не получилось в этот раз — постараемся выиграть в следующий. Просто всем по хрен было. Если бы не Роналду, сборной Португалии толком и не было бы! Поймите, все болеют за Роналду, а не за Португалию. За Португалию никто не болеет, кроме португальцев. И если она победит на чемпионате мира без Криштиану, никому это будет не интересно, запомните мои слова», — заявил Плющенко.

Александр Плющенко.«64 сборные на ЧМ — максимальная тупость. Это сколько страниц будет в журналах с наклейками?» Колонка Александра Плющенко

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Португалии проиграла сборной Испании со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 92-й минуте встречи.

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Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Александр Плющенко (Гном Гномыч)

Чемпионат мира по футболу 2026

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