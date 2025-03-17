Юрий Нагорных: «Российские игроки должны иметь шанс, это наша миссия»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что задачей клуба является развитие российских игроков.

«Твердо уверены, что российские игроки должны получать шанс. У нас много талантливой молодежи. Есть много позиций, где могут играть молодые футболисты, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. Мы, в «Локомотиве», считаем это неправильным. Российские игроки должны иметь шанс! Мы понимаем, что это сложная работа, но мы готовы ее выполнять — это наша миссия, это задача всего российского футбола», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.