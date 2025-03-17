Футбол
17 марта, 10:30

Юрий Нагорных: «Российские игроки должны иметь шанс, это наша миссия»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что задачей клуба является развитие российских игроков.

«Твердо уверены, что российские игроки должны получать шанс. У нас много талантливой молодежи. Есть много позиций, где могут играть молодые футболисты, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. Мы, в «Локомотиве», считаем это неправильным. Российские игроки должны иметь шанс! Мы понимаем, что это сложная работа, но мы готовы ее выполнять — это наша миссия, это задача всего российского футбола», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
  • АндрейЕвгеньевич

    Не знаю, случайно ли (денег не даёт Железка), но шанс у молодых игроков в Локо появился !! Чего не скажешь ни про СМ, ни про бомжей..

    17.03.2025

  • Pol Pol

    Красиво чешет .... а как суть, да дело .... хотя, Локошка по случаю не имения денег, вполне себе возможно и даёт зелёный свет, каким то местным игрокам .... но только лишь по этой причине. Поскоку все бабки в руках шайки двоих .... остальные курят бамбук и пользуют местный табачёк. Были б деньги, все бы на стороне закупались, без исключений, все бы Мальбару бразильскую сосали бы .... сто пунктей !

    17.03.2025

    • Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Мы должны обеспечить развитие российских молодых игроков»

    Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит ущербно»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

