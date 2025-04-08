Юрий Нагорных: «Ротенберг будет развиваться дальше, в спорте нельзя работать без амбиций»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об амбициях заместителя генерального директора клуба Бориса Ротенберга.

«В спорте нельзя работать без амбиций. Задайте вопрос об амбициях Борису Борисовичу. На сегодняшний день он занимает высокую должность в клубе — заместитель генерального директора. Борису Борисовичу 38 лет — понятно, что он будет развиваться дальше», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее сообщалось, что Ротенберг сменит Владимира Леонченко на посту гендиректора команды, если акционеры клуба признают сезон-2024/25 неудачным. Издание утверждает, что в таком случае Нагорных также покинет «Локомотив».

«Локомотив» после 23 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очками.