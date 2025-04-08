Радимов: «Теперь критикую только за деньги, бесплатно мотивировать не буду»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов заявил «СЭ», что больше не будет критиковать команды бесплатно.

Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты Радимова с жесткой критикой команды.

«Мне Бейл прислал видеосообщение со словами: «Спасибо, что сказал. С меня раки». Теперь критикую только за деньги, бесплатно мотивировать не буду», — сказал Радимов «СЭ».

После 23-го тура «Крылья Советов» занимают 11-е место с 23 очками.

13 апреля самарцы в 24-м туре РПЛ проведут выездной матч против «Химок». Начало встречи — 19.30.