В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга: «Системно, целенаправленно, много всего сделал»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил работу заместителя генерального директора Бориса Ротенберга.

«Борис Ротенберг — заместитель генерального директора, у него большой объем работы, много всего он сделал. В академии хорошо выстроена работа. Практически каждый день в академию «Локомотива» приезжают дети со всей страны на просмотр, это фактор той политики, которую проводит клуб. Наши игроки могут быть конкурентоспособными, надо в них верить. Борис Ротенберг работает системно, целенаправленно. Сегодня он уже один из ключевых руководителей «Локомотива», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» после 23 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очками.