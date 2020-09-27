Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:2) в 9-м туре Тинькофф РПЛ.

— Показалось, что «Урал» так и не смог вернуться в игру после пропущенного гола.

— Да, мы действительно проигрывали много единоборств, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. — «Ахмат» оказывал давление, мало что получалось в атаке. Хочу поздравить «Ахмат» с заслуженной победой, нашу игру в актив не могу, потому что мы много ошибались в простых моментах. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше.

— Что сказали футболистам в перерыве, когда были в меньшинстве?

— Мы выбрали план на игру, играть компактно, не давать сопернику зон и стараться забить в контратаках. Огрызались, были неплохие подходы, но не смогли забить. По пенальти комментировать ничего не могу, потому что находился далеко. А так, по два пенальти бить, думаю, неплохо (улыбается).