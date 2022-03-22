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Лоза: «Не надо ориентироваться на легионеров, у нас есть свои силы»

Юрий Лоза уверен, что российскому футболу нужно начинать вкладывать деньги в российских футболистов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в Тинькофф РПЛ.

«Не надо тратить деньги на легионеров. Надо на своих тратить. Мы выигрывали и без всяких легионеров когда-то. У нас сейчас прекрасный шанс доказать всему миру своей игрой, что мы можем показывать хорошие результаты. Давайте сейчас создадим хороший футбол! А чтобы это сделать, в него надо вкладываться. Не надо ориентироваться на легионеров, у нас есть свои силы», — сказал Лоза «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ до конца текущего сезона приостанавливать срок действия контрактов с клубами в одностороннем порядке.

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