Паоло Ваноли вернется в Москву в пятницу

Агент Андреа Д'Амико рассказал, сколько продлится мини-отпуск главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. По его словам, уже к выходным итальянский специалист должен оказаться в России.

Как сообщалось ранее, Ваноли взял краткосрочный отпуск на время перерыва на матчи сборных команд.

Это время он решил использовать, чтобы повидаться со своей семьей, и отправился в Италию.

— Паоло прилетит в эту пятницу, — цитирует Д'Амико «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Ваноли «Спартак» успел провести пять матчей — четыре в чемпионате и один в кубке России. В этих поединках красно-белые одержали две победы, потерпели два поражения и одну игру свели к ничьей.