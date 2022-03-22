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Паоло Ваноли вернется в Москву в пятницу

Роман Шишов
Корреспондент
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Агент Андреа Д'Амико рассказал, сколько продлится мини-отпуск главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. По его словам, уже к выходным итальянский специалист должен оказаться в России.

Как сообщалось ранее, Ваноли взял краткосрочный отпуск на время перерыва на матчи сборных команд.

Это время он решил использовать, чтобы повидаться со своей семьей, и отправился в Италию.

— Паоло прилетит в эту пятницу, — цитирует Д'Амико «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Ваноли «Спартак» успел провести пять матчей — четыре в чемпионате и один в кубке России. В этих поединках красно-белые одержали две победы, потерпели два поражения и одну игру свели к ничьей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vanoli-paolo-vernetsya-v-moskvu-v-pyatnitsu/
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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