«Динамо» объявило о подписании нового контракта с Сулаквелидзе

«Динамо» продлило контракт с полузащитником Георгием Сулаквелидзе, информирует пресс-служба клуба на официальном сайте на сайте клуба. Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Сулаквелидзе в январе отправился на сборы вместе с основным составом «Динамо», а в феврале впервые попал в заявку на матч РПЛ с «Химками»

Игрок является воспитанником СДЮШОР «Химки». После окончания он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду бело-голубых, а потом за «Динамо-2», в составе которого провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 6 передач.