Юрий Гаврилов: «Шюррле попал в команду среднего уровня»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» решение клуба не выкупать трансфер полузащитника Андре Шюррле. По окончании сезона 29-летний немец вернется с «Боруссию».

— В последнее время он в основном сидит на лавке, либо его выпускают на замену. Наверное, он им не нужен, поэтому вопрос о его выкупе и не стоит, — сказал Гаврилов. — Он опытный человек, поигравший в хороших командах, и нашему чемпионату не помешал бы. Но, думаю, в «Спартаке» какие-то проблемы внутреннего характера.

— Почему у него не пошло?

— Многое зависит от партнеров. Они влияют на игру. Такие как Шюррле должны быть лидерами, от которых зависит игра. Но он, видимо, не нашел общий язык с партнерами, коллективной игры особо не было. Может, он не прилагал особых усилий. Видя, что творится в нашем чемпионате, видя уровень, он его просто не устраивал.

Я так думаю, он согласился на наш чемпионат, потому что упираться здесь особо не надо, и на багаже он смог спокойно играть без особых проблем. А это получается, когда есть результат. Но футбол — коллективная игра, редко когда все зависит от одного человека. А он попал в команду среднего уровня. Наверное думал: что здесь упираться? Игроки посредственные, особо не помогают.

Так что ему не нужен «Спартак», а он не нужен «Спартаку». (Дмитрий Зимин)