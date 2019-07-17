Юрий Дюпин: "У "Рубина" новая команда, которая только формируется"

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин пркомментировал результат матча первого тура РПЛ, в котором казанцы сыграли вничью с "Локомотивом" – 1:1.

– У нас новая команда, которая только формируется, – цитируют "Известия" Дюпина. – "Локомотив" же очень силен и выступает в этом составе достаточно долгое время, он хорошо сыгран. Так что выездную ничью с "железнодорожниками" на старте сезона я бы отнес к разряду положительных результатов. Что касается Кварацхелии, то его гол доказывает, что он выходил на матч максимально заряженным принести пользу "Рубину".

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