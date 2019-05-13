Юрий Дюпин: "Слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин сообщил "СЭ", что он знает об интересе к нему со стороны "Зенита". 31-летний вратарь является лидером премьер-лиги по сэйвам. Его контракт с махачкалинцами заканчивается летом.

- Правда, что вам звонили из "Зенита" и хотят вас видеть там в следующем сезоне?

- Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.

- Вам не звонил тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов?

- Лично мне - нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.

- Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?

- Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Дюпин провел 29 матчей за "Анжи", в которых пропустил 49 голов.

"Зенит" проявляет интерес к вратарю Дюпину