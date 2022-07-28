Юрист «Спартака» заявила, что Газизов будет обжаловать решение Верховного суда Башкирии

Представитель «Спартака» по делу Газизова Елена Чачуа в разговоре с «СЭ» рассказала, может ли Газизов оспорить решение Верховного суда Башкирии.

Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности, расторжения трудового договора, взыскания заработка за время вынужденных прогулов. Суд счел доводы представителя Газизова недостаточными и отказал в удовлетворении иска.

«Решение Верховного суда вступает в законную силу после провозглашения. То есть, сегодня. Но у Газизова есть право на подачи кассационной жалобы в трехмесячный срок в Самаре. Он имеет право оспорить это решение. Тогда дело будет продолжаться.

Буквально спор закончен, но у стороны есть право обжаловаться. Мы уверены, что Газизов будет обжаловать это решение. Об этом сказал сегодня его представитель", — сказала Чачуа «СЭ».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.