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Юрист, проработавший в «Спартаке» 14 лет, покидает клуб

10:18
Александр Цомая. Фото ФК «Спартак»
Александр Цомая. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», главный юрист «Спартака» Александр Цомая 20 января покинет клуб.

Одной из причин увольнения юриста стало недовольство руководства составлением контрактов игроков, которые зачастую не учитывали интересы клуба.

С 14 по 24 января команда Доменико Тедеско находится в Дубае (ОАЭ), где проходит первый тренировочный сбор перед возобновлением Тинькофф чемпионата России.

«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

(Максим Алланазаров)

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