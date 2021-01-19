Юрист, проработавший в «Спартаке» 14 лет, покидает клуб
10:18
Как стало известно «СЭ», главный юрист «Спартака» Александр Цомая 20 января покинет клуб.
Одной из причин увольнения юриста стало недовольство руководства составлением контрактов игроков, которые зачастую не учитывали интересы клуба.
С 14 по 24 января команда Доменико Тедеско находится в Дубае (ОАЭ), где проходит первый тренировочный сбор перед возобновлением Тинькофф чемпионата России.
«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
(Максим Алланазаров)
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