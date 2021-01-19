Юрист, проработавший в «Спартаке» 14 лет, покидает клуб

Как стало известно «СЭ», главный юрист «Спартака» Александр Цомая 20 января покинет клуб.

Одной из причин увольнения юриста стало недовольство руководства составлением контрактов игроков, которые зачастую не учитывали интересы клуба.

С 14 по 24 января команда Доменико Тедеско находится в Дубае (ОАЭ), где проходит первый тренировочный сбор перед возобновлением Тинькофф чемпионата России.

«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

(Максим Алланазаров)