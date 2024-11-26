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Сегодня, 17:22

Джикия — о Кубке России: «Нам хочется продолжать играть на два фронта»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, не мешает ли команде участие в FONBET Кубке России сконцентрироваться на борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

«Всегда хочется играть как можно больше игр. И тот факт, что мы до сих пор участвуем в двух турнирах — это хороший показатель. Нам хочется продолжать выступления в Кубке России, играть на два фронта и улучшать наши результаты», — сказал Джикия Legalbet.ru

27 ноября в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России «Химки» на выезде встретятся с «Уралом».

По итогам 16 туров «Химки» с 13 очками располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet.ru
Георгий Джикия
Кубок России
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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 8
П
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 6
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Зенит

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