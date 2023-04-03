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Юрист назвал возможной выдачу футболиста «Урала» Влута Нидерландам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал решение суда в нидерландском городе Харлем, по которому форварда «Урала» Рая Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

«Если спортсмен получает реальный срок лишения свободы, то, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, работодатель имеет право в одностороннем порядке прекратить трудовой договор со спортсменом без каких-либо выплат, связанных с расторжением контракта раньше времени. Нужно обращение от МИД, правоохранительных органов или правительства Нидерландов. Как правило, оно направляется в Минюст России, а оно уже принимает решение с учетом действующих многосторонних и двусторонних международных соглашений о взаимодействии по борьбе с преступностью. Может ли Россия пойти на встречу Нидерландов и выдать Влута. Такое возможно, потому что международное сотрудничество по борьбе с преступностью никак не остановилось между властями разных стран, несмотря на политическую турбулентность по отдельным вопросам. Вопросы борьбы с преступностью остаются. И в ней заинтересованы все страны», — приводит слова Алексеева «РБ Спорт».

Он также отметил, что если будет принято решение о выдаче гражданина Нидерландов властям, то он имеет право обжаловать это в судебном порядке.

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-yurist-vy-dacha-vluta-niderlandam-vozmozhna-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-po-bor-be-s-prestupnost-yu-nikak-ne-ostanovilos/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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 - : -
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
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