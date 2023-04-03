Гаврилов: «За что штрафовать Абаскаля, если он все правильно говорит?»

Гаврилов считает, что Абаскаль по делу высказался о судьях на пресс-конференции

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал для «СЭ» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца о том, комитет рассмотрит поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«За что его штрафовать, если он все правильно говорит? Судей нельзя критиковать? Если они ошибки делают, что их надо поощрять?» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После матча Абаскаль раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» (41 очко) после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.