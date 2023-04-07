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Сегодня, 16:02

Газизов может оспорить решение суда в отказе удовлетворить иск к Федуну

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Юрист Елена Чачуа, представляющая в суде сторону Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Хорошевского суда Москвы отказать в выплате Шамилю Газизову 399 миллиона рублей.

«Это аналогичное решение, как и решение Октябрьского суда города Уфы. Это решение суда первой инстанции. Шамиль Камилович обратился по месту жительства Федуна в Хорошевский суд, который ему сегодня отказал. Соответственно, он может подать апелляционную жалобу в московский городской суд. Мы думаем, что он это будет делать. Как только будет опубликовано полное решение, у него есть месяц, чтобы подать апелляционную жалобу. Газизов не для того проявлял такое упрямство, чтобы теперь не обжаловать решение, которое его не может удовлетворить», — сказала Чачуа «СЭ».

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что суд отклонил иск Газизова о невыплате ему заработной зарплаты в «Спартаке». Он занимал пост генерального директора клуба в 2020 году.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Спартак – Динамо
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 - : -
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