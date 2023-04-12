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Гусев: «Я бы не обесценивал тренерский талант Семака. Для меня ключевой показатель — самоотдача бразильцев»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что думает о тренерской работе своего бывшего одноклубника Сергея Семака в «Зените».

«Вы думаете, что любой тренер, который придет в «Зенит», будет показывать те же результаты? Многое видно по работе Сергея, по тому, как футболисты выполняют его требования. Понятно, что футболисты играют огромную роль в достижении результата, но я не согласен, что у любого тренера бы получилось. Поверьте, с иностранцами очень непросто работать и находить общий язык. Были Манчини, Луческу, которые по статусу и опыту выше Семака, но у них не получилось, а у Сергея получается быть лучшим на протяжении пяти лет, я бы не обесценивал его тренерский талант. Для меня ключевой показатель — самоотдача футболистов, особенно бразильцев, которые играют с таким рвением и азартом. В таких ситуациях тренерская рука всегда играет свою роль», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четырежды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны в сезоне-2019/20. В текущем сезоне петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-ya-by-ne-obescenival-trenerskii-talant-semaka-dlya-menya-pokazatel-samootdacha-brazilcev-242717/
Ролан Гусев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
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 - : -
16.04 16:30
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