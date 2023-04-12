Гусев: «Я бы не обесценивал тренерский талант Семака. Для меня ключевой показатель — самоотдача бразильцев»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что думает о тренерской работе своего бывшего одноклубника Сергея Семака в «Зените».

«Вы думаете, что любой тренер, который придет в «Зенит», будет показывать те же результаты? Многое видно по работе Сергея, по тому, как футболисты выполняют его требования. Понятно, что футболисты играют огромную роль в достижении результата, но я не согласен, что у любого тренера бы получилось. Поверьте, с иностранцами очень непросто работать и находить общий язык. Были Манчини, Луческу, которые по статусу и опыту выше Семака, но у них не получилось, а у Сергея получается быть лучшим на протяжении пяти лет, я бы не обесценивал его тренерский талант. Для меня ключевой показатель — самоотдача футболистов, особенно бразильцев, которые играют с таким рвением и азартом. В таких ситуациях тренерская рука всегда играет свою роль», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четырежды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны в сезоне-2019/20. В текущем сезоне петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.