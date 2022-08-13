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Сторожук о нулевой ничьей «Краснодара» с «Динамо»: «Считаю, этот матч можно занести нам в актив»

Главный тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал нулевую ничью с «Динамо»
Дмитрий Барулев
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал нулевую ничью с «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ.

— Сложный матч. Таким он и должен был быть. Обе команды хотели выиграть. Много атаковали, раскрывались. Обе команды ошибались. Считаю результат закономерен. Было равное количество созданных моментов. Хотел поблагодарить болельщиков за то, что приехали и поддержали. Хочу поблагодарить ребят, которые бились и старались. Считаю, этот матч можно занести нам в актив.

— Вы ожидали такой игры боязливой от «Динамо»?

— Спасибо за лестные слова. Мы готовимся, что-то наигрываем, получаем уверенность, молодые ребята тоже учатся. Что касается соперника, наверное, мы заставили их так играть. Думаю, они не рассчитывали играть вторым номером. Наверное, где-то они сами теряли позиции. Мы всегда пытаемся проводить обостряющие атаки. Мы знаем, что делать. Значит, у соперника что-то не пошло. Наверное, хотели нас переиграть на быстрых атаках.

«Краснодар» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет дома против «Оренбурга». Матч состоится 21 августа, начало — в 20.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
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3
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4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
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8
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