Юрист Добровинский предложил вместо расширения РПЛ создать еще один кубковый турнир

Юрист Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что расширение РПЛ до 18 команд существенно ничего не изменит в лиге. По его словам, в России можно организовать еще один кубковый турнир по примеру Англии.

«Я считаю, что должен работать спортивный принцип. А просто расширение до 18 команд ничего бы существенно не изменило. В Англии, например, существует два кубка — почему бы нам не сделать еще один кубковый турнир? Вот вам дополнительные матчи и еще один приз. Это в любом случае лучше, чем удлинять список клубов, которые заранее обречены на то, что будут болтаться внизу», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее, 23 марта, исполком РФС не принял предложения РПЛ о расширении лиги до 18 команд и моратории на вылет клубов по итогам этого сезона.

В РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ.