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Юрист Добровинский предложил вместо расширения РПЛ создать еще один кубковый турнир

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Юрист Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что расширение РПЛ до 18 команд существенно ничего не изменит в лиге. По его словам, в России можно организовать еще один кубковый турнир по примеру Англии.

«Я считаю, что должен работать спортивный принцип. А просто расширение до 18 команд ничего бы существенно не изменило. В Англии, например, существует два кубка — почему бы нам не сделать еще один кубковый турнир? Вот вам дополнительные матчи и еще один приз. Это в любом случае лучше, чем удлинять список клубов, которые заранее обречены на то, что будут болтаться внизу», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее, 23 марта, исполком РФС не принял предложения РПЛ о расширении лиги до 18 команд и моратории на вылет клубов по итогам этого сезона.

В РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ.

Футбол
РПЛ
РФС
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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