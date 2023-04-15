Агент рассказал, когда будет решен вопрос о будущем нападающего «Локомотива» Раконьяца

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», высказался о будущем игрока.

«Будущее Раконьяца? «Црвена Звезда» решит вопрос по его выкупу 30-го июня», — сказал Глушевич.

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. На его счету 4 гола и 1 результативный пас в 8 матчах за команду.