Юрист Черчесова прокомментировал слухи о свадьбе с дочерью тренера

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» опроверг слухи, что он женат на дочери наставника национальной команды.

— Говорили, что вы чуть ли не женаты на дочери Черчесова. Это правда?

— Про меня почему-то сочиняют много небылиц. Эта — одна из них. Дочь Станислава Саламовича я видел всего несколько раз в жизни. И то мельком. У нас с главным тренером сборной нет никаких родственных связей. Лишь давнее знакомство и общение наших семей, что для Осетии вполне характерно. Но это никак не влияет на работу, потому что Черчесов всегда четко отделяет ее от личных отношений. Если бы я плохо занимался своим делом, уверенно могу сказать, что не оказывал бы Станиславу Саламовичу юридического сопровождения. (Константин Алексеев)

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