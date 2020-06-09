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Юрист Черчесова прокомментировал слухи о свадьбе с дочерью тренера

06:35
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Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» опроверг слухи, что он женат на дочери наставника национальной команды.

Станислав Черчесов.«Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова

— Говорили, что вы чуть ли не женаты на дочери Черчесова. Это правда?

— Про меня почему-то сочиняют много небылиц. Эта — одна из них. Дочь Станислава Саламовича я видел всего несколько раз в жизни. И то мельком. У нас с главным тренером сборной нет никаких родственных связей. Лишь давнее знакомство и общение наших семей, что для Осетии вполне характерно. Но это никак не влияет на работу, потому что Черчесов всегда четко отделяет ее от личных отношений. Если бы я плохо занимался своим делом, уверенно могу сказать, что не оказывал бы Станиславу Саламовичу юридического сопровождения. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Агузарова

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