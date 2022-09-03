Юрист Добровинский заявил, что «Динамо» близко к приобретению еще одного иностранца

Известный юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Динамо» может подписать нового игрока.

—Будет ли еще усиление у «Динамо»?

—Еще есть одна мысль по усилению. Пока не могу открыться. Это будет иностранец.

—Это футболист из СНГ?

—Мечты сбываются, можно сказать.

—Игрок в полузащиту?

—Конечно! Мне очень нравятся те, кто сейчас, но почему бы не взять еще одного, забивного форварда.

Ранее «СЭ» стало известно, что норвежец Матиас Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний полузащитник перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.