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Сегодня, 20:15

Юрист Добровинский заявил, что «Динамо» близко к приобретению еще одного иностранца

Микеле Антонов
,  
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Известный юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Динамо» может подписать нового игрока.

—Будет ли еще усиление у «Динамо»?

—Еще есть одна мысль по усилению. Пока не могу открыться. Это будет иностранец.

—Это футболист из СНГ?

—Мечты сбываются, можно сказать.

—Игрок в полузащиту?

—Конечно! Мне очень нравятся те, кто сейчас, но почему бы не взять еще одного, забивного форварда.

Ранее «СЭ» стало известно, что норвежец Матиас Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний полузащитник перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
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Спартак
Зенит

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25%

1.96

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1.73

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2
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
3
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
4
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
5
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
12
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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 3 : 1
3.09 15:00
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3.09 18:30
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 - : -
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