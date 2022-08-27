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Юрист Добровинский: «Переговоры по Миливоевичу, Гуделю и Маричалу в «Динамо» на финальной стадии»

Микеле Антонов
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Известный юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переговорах «Динамо» по возможным трансферам.

«Слышал ли об интересе бело-голубых к Миливоевичу, Гуделю и Маричалу? Все слышал. Идут переговоры. Они на финальной стадии. Надеюсь, что с этим все сбудется. Опорники нужны, причем два. Переговоры идут со всеми тремя. Да, это непростая история с оплатой и так далее.

Без Моро, Захаряна будет довольно сложно. Хотя мне очень нравится, как играет Кутицкий, Гагнидзе. Хочу увидеть на поле Сулаквелидзе, только слышал о нем. К сожалению, сникло несколько игроков. Думаю, в ближайшее время они должны заиграть. Если нет, придется прощаться. Думаю, это Лесовой который после травмы крестов так и не пришел в себя. Плюс что-то происходит с Макаровым, он очень талантливый парень, но чего-то не хватает», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проявляет интерес к сербскому опорнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу, полузащитнику «Севильи» Неманье Гуделю, а также к защитнику «Насьоналя» Николасу Маричалу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

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2
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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