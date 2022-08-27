Юрист Добровинский: «Переговоры по Миливоевичу, Гуделю и Маричалу в «Динамо» на финальной стадии»

Известный юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переговорах «Динамо» по возможным трансферам.

«Слышал ли об интересе бело-голубых к Миливоевичу, Гуделю и Маричалу? Все слышал. Идут переговоры. Они на финальной стадии. Надеюсь, что с этим все сбудется. Опорники нужны, причем два. Переговоры идут со всеми тремя. Да, это непростая история с оплатой и так далее.

Без Моро, Захаряна будет довольно сложно. Хотя мне очень нравится, как играет Кутицкий, Гагнидзе. Хочу увидеть на поле Сулаквелидзе, только слышал о нем. К сожалению, сникло несколько игроков. Думаю, в ближайшее время они должны заиграть. Если нет, придется прощаться. Думаю, это Лесовой который после травмы крестов так и не пришел в себя. Плюс что-то происходит с Макаровым, он очень талантливый парень, но чего-то не хватает», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проявляет интерес к сербскому опорнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу, полузащитнику «Севильи» Неманье Гуделю, а также к защитнику «Насьоналя» Николасу Маричалу.