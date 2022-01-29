Газизов отреагировал на заявление фанатов «Уфы» о бойкоте из-за введения Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление фанатов клуба об отказе оформления паспорта болельщика и посещения мероприятий, где потребуется Fan ID.

«Я читал это заявление. Фанатское движение имеет право на свое мнение. Что тут скажешь. Но наша задача — в другом. Нам нужно попробовать все изменить и сделать все возможное, чтобы болельщики приходили на футбол. Это доступность, безопасность. А то, что фанатский сектор сделал это заявление, а если вообще все вместе откажутся от посещения матчей — без комментариев», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Ротора» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».