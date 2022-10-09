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9 октября, 14:09

Юран — о возможном назначении на должность главного тренера «Локомотива»: «Потерпите. Через 1-2 дня станет ясно»

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Локомотива».
«Пойду ли в Локомотив? Дайте мне посмотреть футбол. Потерпите, все узнаете. Через 1-2 дня станет ясно», — сказал Юран в интервью «СЭ».

В августе 2022 года 53-летний специалист был уволен из «Химок». 8 октября в разговоре с корреспондентом «СЭ» он заявил, что готов возглавить железнодорожников.

Сергей Юран
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
5
2
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Сочи

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