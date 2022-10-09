Юран — о возможном назначении на должность главного тренера «Локомотива»: «Потерпите. Через 1-2 дня станет ясно»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Локомотива».

«Пойду ли в Локомотив? Дайте мне посмотреть футбол. Потерпите, все узнаете. Через 1-2 дня станет ясно», — сказал Юран в интервью «СЭ».

В августе 2022 года 53-летний специалист был уволен из «Химок». 8 октября в разговоре с корреспондентом «СЭ» он заявил, что готов возглавить железнодорожников.

