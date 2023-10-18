Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о ходе подготовки к матчу 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мы привлекли к тренировочному процессу группу ребят из молодежной команды. Ждем возвращения из сборных Максима Шнапцева и Эдагара Севикяна, которые уже завтра должны прибыть в расположение команды. Дмитрий Живоглядов вот-вот присоединится к общей группе. Несмотря на природные катаклизмы, всё то, что мы запланировали в рамках подготовки к матчу со «Спартаком», выполняется. Все ребята с нетерпением ждут возобновления чемпионата», — цитирует Юрана пресс-служба нижегородцев.

«Пари НН» в гостях встретится со «Спартаком» в воскресенье, 22 октября. Перед матчами 12-го тура нижегородцы с 17 очками занимают пятое место в РПЛ.