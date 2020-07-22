Юран рассказал, как «Спартак» может помочь «Химкам»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как «Спартак» может помочь клубу. Подмосковная команда следующий сезон проведет в РПЛ. Ранее сообщалось, что красно-белые окажут ей финансовую помощь.

— Правда, что есть некая договоренность со «Спартаком» об аренде футболистов?

— В принципе, я уже созванивался с Шамилем Газизовым. Я его поздравил с назначением, он меня с выходом в финал Кубка. Затронули тему возможной аренды футболистов «Спартака». Посмотрим, как будет дальше. Сейчас сезон закончится, в московском клубе примут решение, кто остается, кто уходит в аренду. Безусловно, я с удовольствием заберу ряд игроков. Это нормальное явление. Считаю, в «Химках» я смогу дать ребятам возможность развиваться, постоянно играть. Если помните, у меня уже был такой опыт. Имею в виду Александра Павленко в «Шиннике».

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