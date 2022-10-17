Нужно ли было удалять Промеса? Мнение Юрана
Российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
— Получили удовольствие от игры?
— Дерби удалось. Как никак четыре гола. В первом тайме страсти закипали. Настрой был запредельный. Я даже боялся, что команды не доиграют матч в полных составах.
— Были ли у Карасева основания удалить Промеса в самом дебюте встречи?
— Считаю, арбитр поступил правильно. Желтая карточка — адекватное наказание. Красная — это уже перебор. Все-таки у Промеса не было кого-то замаха. Да, слегка ударил соперника — получил за это «горчичник». Хорошо, что Карасев не стал ломать игру, принял взвешенное решение.
— Вам не показалось, что спартаковцы вышли на игру какими-то нервными?
— ЦСКА смотрелся увереннее, хотя сумбура в действиях армейцев тоже хватало. Но подопечные Федотова свои эмоции направляли в более правильное русло — в игровое. Чего не скажешь о некоторых футболистах «Спартака». Все было на тоненького и могло закончиться весьма печально. Если бы у Соболева нога пошла чуть по-другому, его могли и удалить еще до перерыва. Думаю, в раздевалке Абаскаль и его помощники донесли до подопечных мысль, что надо успокоиться и играть уже в футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1