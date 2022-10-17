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Сегодня, 08:30

Нужно ли было удалять Промеса? Мнение Юрана

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель
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Российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

— Получили удовольствие от игры?

— Дерби удалось. Как никак четыре гола. В первом тайме страсти закипали. Настрой был запредельный. Я даже боялся, что команды не доиграют матч в полных составах.

— Были ли у Карасева основания удалить Промеса в самом дебюте встречи?

— Считаю, арбитр поступил правильно. Желтая карточка — адекватное наказание. Красная — это уже перебор. Все-таки у Промеса не было кого-то замаха. Да, слегка ударил соперника — получил за это «горчичник». Хорошо, что Карасев не стал ломать игру, принял взвешенное решение.

— Вам не показалось, что спартаковцы вышли на игру какими-то нервными?

— ЦСКА смотрелся увереннее, хотя сумбура в действиях армейцев тоже хватало. Но подопечные Федотова свои эмоции направляли в более правильное русло — в игровое. Чего не скажешь о некоторых футболистах «Спартака». Все было на тоненького и могло закончиться весьма печально. Если бы у Соболева нога пошла чуть по-другому, его могли и удалить еще до перерыва. Думаю, в раздевалке Абаскаль и его помощники донесли до подопечных мысль, что надо успокоиться и играть уже в футбол.

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Квинси Промес
Сергей Юран
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 2 : 3
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Динамо – Оренбург
 3 : 2
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