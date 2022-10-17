Выбери лучшего игрока 13-го тура РПЛ

Завершился 13-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Лазар Ранджелович — новичок «Урала», быстро вписался в команду, забив уже 3-й гол в сезоне, теперь в ворота «Ростова»

Артем Карпукас — первый гол полузащитника «Локо» в РПЛ — и сразу победный

Евгений Морозов — защитник «Факела», помог воронежской команде не проиграть уже в 5-м матче подряд

Иван Олейников — только недавно ворвался в основу «Ахмата», но уже приносит результат: гол+пас в победном матче против «Краснодара»

Владимир Сычевой — топ-форвард «Оренбурга», забивает в трех играх подряд, а в матче с «Динамо» оформил дубль

Сергей Пиняев — юный талант из «Крыльев», забил свой второй гол в РПЛ

Клаудиньо — забил крутейший гол в матче с «Нижним Новгородом»

Федор Чалов — впервые забил «Спартаку» — и сразу два гола