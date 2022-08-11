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Юран прокомментировал обвинения в попытке организации договорного матча

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на разговоры о том, что причиной его ухода из подмосковного клуба может стать попытка организовать договорный матч в конце прошлого сезона.

— Согласно самой резонансной версии, вы предложили «Ростову» сдать игру «Химкам» на финише чемпионата-2021/22, а взамен обещали шесть очков в РПЛ-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые, пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

— Странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да? — сказал Юран. — Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю.

В среду, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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