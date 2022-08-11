Юран прокомментировал обвинения в попытке организации договорного матча

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на разговоры о том, что причиной его ухода из подмосковного клуба может стать попытка организовать договорный матч в конце прошлого сезона.

— Согласно самой резонансной версии, вы предложили «Ростову» сдать игру «Химкам» на финише чемпионата-2021/22, а взамен обещали шесть очков в РПЛ-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые, пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

— Странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да? — сказал Юран. — Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю.

В среду, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.