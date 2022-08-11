Юран объяснил, почему не стал спрашивать у руководства «Химок» о причинах увольнения

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, что не спрашивал у руководства команды о причинах своего увольнения.

— Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости, — говорит Юран. — Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописанные в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись.

Свой пост в «Химках» Юран занимал с февраля 2022 года. В среду, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.