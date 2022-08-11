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Юран объяснил, почему не стал спрашивать у руководства «Химок» о причинах увольнения

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, что не спрашивал у руководства команды о причинах своего увольнения.

— Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости, — говорит Юран. — Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописанные в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись.

Свой пост в «Химках» Юран занимал с февраля 2022 года. В среду, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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Юран рассказал, что не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода

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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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