Юран о Глушакове в «Динамо»: «Обычный информационный вброс»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.

— Есть ли сомнения по Глушакову, которому 35?

— Денис — лидер не только на поле, но и в раздевалке. Да и по самоотдаче в играх и на тренировках он образец для подражания. Не зря Олег Иванович Романцев не так давно заметил, что Глушаков и сейчас остается заметной фигурой в российском футболе.

— Он действительно собирался перейти в «Динамо»?

— Это был обычный информационный вброс. Как только услышал о нем, сразу же позвонил Глушакову, который мне коротко ответил: «Николаич, я игрок «Химок». И этим все сказано!»

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.