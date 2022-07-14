Юран о Глушакове в «Динамо»: «Обычный информационный вброс»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.
— Есть ли сомнения по Глушакову, которому 35?
— Денис — лидер не только на поле, но и в раздевалке. Да и по самоотдаче в играх и на тренировках он образец для подражания. Не зря Олег Иванович Романцев не так давно заметил, что Глушаков и сейчас остается заметной фигурой в российском футболе.
— Он действительно собирался перейти в «Динамо»?
— Это был обычный информационный вброс. Как только услышал о нем, сразу же позвонил Глушакову, который мне коротко ответил: «Николаич, я игрок «Химок». И этим все сказано!»
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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11
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|0
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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