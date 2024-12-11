Юран назвал футболиста, который выступает в РПЛ ярче Угальде

Экс-главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, кто в РПЛ выступает ярче лучшего бомбардира чемпионата.

«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», — сказал Юран Legalbet.ru

Гонку бомбардиров возглавляет костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде с 15 голами. На втором месте в гонке бомбардиров РПЛ идет футболист «Локомотива» Алексей Батраков, забивший десять мячей. На третьей строчке — форвард «Рубина» Мирлинд Даку (9).

Алексей Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте этого года.