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Сегодня, 19:26

Максим Боков заявил, что зимой сын может покинуть ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о том, может ли его сын вратарь армейцев Данила Боков покинуть красно-синих во время зимнего трансферного окна.

«Возможно ли, что зимой Данила уйдет из ЦСКА в другую команду? Да. Это будет зависеть от руководства, от него самого и от тех клубов, которые захотят его приобрести. Пока переговоров нет, есть только мысли. А дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Бокова.

В этом сезоне 22-летний Боков не провел ни одного матча за ЦСКА. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Максим Боков
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1
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2
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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