Максим Боков заявил, что зимой сын может покинуть ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о том, может ли его сын вратарь армейцев Данила Боков покинуть красно-синих во время зимнего трансферного окна.

«Возможно ли, что зимой Данила уйдет из ЦСКА в другую команду? Да. Это будет зависеть от руководства, от него самого и от тех клубов, которые захотят его приобрести. Пока переговоров нет, есть только мысли. А дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Бокова.

В этом сезоне 22-летний Боков не провел ни одного матча за ЦСКА. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.