Самедов: «Рассчитываем, что Ковалев даст «Факелу» результат и поможет команде»

Селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о белорусском новичке воронежского клуба Антоне Ковалеве.

«Рассчитываем, что Ковалев даст нам результат, поможет команде. Мы берем хорошего игрока. Он зарекомендовал себя в чемпионате Белоруссии и в товарищеской игре против нас. Антон может сыграть на разных позициях. Плюс у него хорошая скорость и нацеленность на ворота. Понятно, что общий уровень чемпионата России повыше. Надеемся, что адаптация завершится быстро, и он начнет помогать «Факелу», — цитирует Самедова Legalbet.by.

24-летний Ковалев перешел в «Факел» из «Торпедо-БелАЗ» в статусе свободного агента.