Юран об уровне РПЛ: «А у нас сейчас разве слабые легионеры?»

Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос, снизился ли в последние годы уровень РПЛ и качество иностранцев.

«А у нас сейчас разве слабые легионеры? Чтобы говорить о том, что уровень чемпионата России снизился, и проводить параллели с прошлыми годами, нужно играть в еврокубках, — цитирует Legalbet Юрана. — Там ты смотришь и видишь, насколько наши команды хорошо или плохо выступают. Тогда можно будет говорить, что российский футбол в сравнении с европейскими чемпионатами стал слабее. Поэтому оценку качества чемпионата нельзя проводить без наличия еврокубков, без официальных матчей сборной. Сейчас же команды просто играют между собой внутри чемпионата. С чем нам сравнивать?»

Ранее форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что чемпионат России «был гoвном еще в 2019 году».