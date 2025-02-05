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Колыванов поделился впечатлениями от матча «Динамо"-"Краснодар» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от стартового матча бело-голубых в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— На мой взгляд, этот матч очень информативный, и к таким играм нужно относиться серьезно. Понятное дело, что он в любом случае товарищеский, но в то же время — с огромным накалом борьбы. Турнир хороший, супер-соперники из первой шестерки, интересно посмотреть, кто в каком состоянии находится.

— И как оцениваете состояние «Динамо»?

— Они девять человек поменяли после перерыва, да и с начала игры тоже играл не основной состав, молодежь появилась, не все на своих позициях. Так что Личка пока смотрит за всеми. Но как у «Динамо» в обороне было, так и осталось... Гол идиотский пропустили, Бальбуена развернули как ребенка. Хотя были хорошие моменты, особенно после удаления Тормены. И я, кстати, не понимаю, зачем в такой хорошей игре так грубо играть — слава богу, что все закончилось без тяжелой кости, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 61-й минуте забил Джон Кордоба.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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