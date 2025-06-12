Юран готов рассмотреть предложение о возвращении в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил «СЭ» на вопрос, готов ли он вернуться в нижегородский клуб.

Юран возглавлял команду с апреля 2023 по апрель 2024 года.

«Готов ли я рассмотреть предложение «Пари НН» вернуться? В моей карьере уже такие моменты были. Все прекрасно знают, что «Химки» приглашали меня три раза. Поэтому, если «Пари НН» обратится, я рассмотрю предложение», — сказал Юран «СЭ».

12 июня «Пари НН» сообщил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с октября 2024 года.

Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в 12 встречах.

Нижегородцы в прошедшем сезоне финишировали на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

При этом команда может сохранить место в РПЛ — большинство клубов лиги проголосовали за вариант, при котором «Пари НН» заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение о замене подмосковной команды будет принято на исполкоме РФС.