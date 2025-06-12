Григорян рассказал о предложениях из российских и иностранных клубов

Российский тренер Александр Григорян рассказал «СЭ» о предложениях от российских и иностранных клубов.

«У меня есть возможность и варианты работать в профессиональном футболе. Я надеюсь, что на днях появится определенность в этом вопросе. Есть варианты как в российских клубах, так и в иностранных, в Армении. Хотя для меня вариант с Арменией — это не за границей», — сказал Григорян «СЭ».

Последней командой, в которой работал 58-летний специалист, был медийный футбольный клуб «СиндЕкат».