Юран — о Николиче: «Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт»

Российский тренер Сергей Юран поделился с «СЭ» мнением об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Серб возглавлял армейцев с июля 2024 года и покинул команду 9 июня 2025 года. Новым клубом специалиста станет греческий АЕК.

«Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны. Есть свои тренеры. Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт. Они ждут момент, когда поступит предложение, чтобы собрать вещи и уехать. Я бы еще понимал, если бы Николич уехал в топ-клуб, но он уехал в Грецию», — сказал Юран «СЭ».

По информации Sport24.gr, греческий АЕК выкупил у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро.