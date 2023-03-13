Юран анонсировал свое скорое назначение в клуб РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

— Вы говорили, что вернетесь в футбол. Когда?

— Скоро!

— Это будет клуб РПЛ?

— Да.

53-летний специалист возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22, победив «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. Юран покинул пост главного тренера подмосковного клуба 10 августа 2022 года.