YouTube заблокировал ролик «Рубина» после показа фрагмента в шоу «Вечерний Ургант»
11:40
YouTube заблокировал видеоролик с тренировки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на канале казанского клуба.
Благодарим @GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @Urgant_Show ?? pic.twitter.com/QrtB83yRDQ— «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020
Накануне Слуцкий стал гостем в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Там и был продемонстрирован отрывок из видео с канала «Рубина». Позже казанский клуб получил блокировку за нарушение авторских прав Первого канала, хотя видеоконтент появился на канале казанцев раньше, чем в эфире телеканал.
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