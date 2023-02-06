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Сегодня, 14:27

Йоканович подвел итоги второго тренировочного сбора «Динамо» в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги второго зимнего тренировочного сбора после победы над «Енисеем» (4:1).

«Да, мы довольны тем, как команда отработала на этом сборе. У нас был очень насыщенный график, мы провели три продолжительных матча, и я доволен работой и самоотдачей наших футболистов. Боков? Ему нужно очень много работать, как и остальным молодым футболистам. Мы взяли его на сбор, чтобы оценить уровень его подготовки. Я верю, что в будущем он может стать важным игроком для нашей команды», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

Также специалист рассказал о планах команды на третий сбор.

«Мы за два дня проведем четыре контрольных матча, после чего у нас будет целая неделя для подготовки к возобновлению сезона кубковой встречей в Самаре. Нам нужно будет вернуться в соревновательный график, что мы и постараемся сделать», — добавил Йоканович.

Заключительный сбор команды также состоится в Белеке с 10 по 17 февраля.

«Динамо» располагается на 4-й строчке турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-vyrazaiu-glubokie-soboleznovaniia-rodnym-i-blizkim-pogibsix-pri-zemletriasenii-v-turcii
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