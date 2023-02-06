В «Химках» заявили об отсутствии угрозы проведения сборов из-за землетрясений в Турции

Гендиректор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ», есть ли угроза проведения сборов из-за землетрясения в Турции.

«Угрозы проведения сборов нет, все хорошо. Толчки произошли в другой части Турции. Это никак не коснулось той части, где сейчас находится команда. Знаю, что ночью был сильный ветер, но никаких толчков не было. До нас не дошло. Будем надеяться, что в нашем месте ничего не произойдет», — сказал Оленев «СЭ».

Российская команда тренируется в турецком Белеке.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.