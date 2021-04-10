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Йевтич — автор 3000-го гола «Рубина» во всех официальных матчах

21:56
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Футболисты казанского «Рубина» обыграли на выезде «Ростов» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 73-й минуте Дарко Йевтич.

Йевтич — автор исторического 3000-го гола «Рубина» во всех официальных матчах с основания клуба.

Ростов — Рубин

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